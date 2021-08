Lazio, tra Inter e Correa c’è di mezzo Belotti

Sembra non finire mai la trattativa tra Lazio e Inter per Correa. L’argentino è ormai ai margini del progetto biancoceleste, da settimane ha chiesto la cessione e Sarri lo ha lasciato fuori nella sfida con l’Empoli. Aspetta solo che la Lazio trovi l’accordo con l’Inter per ricongiungersi con Inzaghi, l’allenatore che a Roma lo ha aiutato a esplodere definitivamente.

L’accordo tra le due società è sempre più un rebus. La Lazio è partita da una valutazione iniziale di 40 milioni, l’Inter non intendeva offrire più di 30. Alla fine il compromesso sembrava essersi trovato sulla base di 35 milioni. Ma a complicare ulteriormente la situazione ci si è messo un nuovo obiettivo per l’attacco dell’Inter: il gallo Belotti.

Un’operazione a sorpresa, soprattutto in virtù delle caratteristiche tecniche dell’attaccante del Torino, prima punta mobile sì, ma completamente diverso da Correa. Resta il fatto che Inter e Torino hanno già avviato i primi contatti, potrebbero stringere a breve per trovare un’intesa sulla base di 20/22 milioni di euro. Dieci in meno rispetto all’operazione Correa.

I nerazzurri non hanno mollato la presa per l’argentino della Lazio, ma nel frattempo hanno avviato un’altra trattativa per non farsi trovare impreparati e per regalare a Inzaghi l’attaccante che completerà il reparto offensivo.