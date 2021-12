Lazio, trasporti: per i sindacati serve regia unica

Fra autobus datati e che prendono fuoco, linee metro e ferroviarie che vanno a rilento alla Capitale non mancano certo i grattacapi sul fronte dei trasporti. Travalicando i confini dell’Urbe, però, non si può dire che la situazione sia migliore, considerando in particolare la pluralità di operatori con cui vanno fatti i conti e la difficoltà nel dialogo con le istituzioni. La situazione è ben nota ai sindacati, che da anni sostengono la necessità di costituire una regia unica per gestire i trasporti regionali. Il modello proposto da Cgil e Filt Cgil è quello di mettere insieme Atac, Cotral e ferrovie regionali sotto una gestione unica, per razionalizzare il trasporto pubblico locale rendendolo più efficiente e meno ingessato dalle propaggini burocratiche. Riuscire a offrire un servizio intermodale integrato, per i sindacati, rimetterebbe finalmente il Lazio in linea con quanto accade in altre regioni italiane, ma per raggiungere l’obiettivo prioritario è un’opera di pianificazione più integrata della mobilità sia nella Capitale che in tutta la Regione. Avere una linea chiara e univoca per gestire un servizio fondamentale come il trasporto pubblico, significherebbe per i sindacati non solo porre al centro la cittadinanza rendendo accessibile un servizio strategico, ma anche mettere fine a un importante spreco di risorse pubbliche.