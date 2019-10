Lazio, ufficiale il rinnovo di Caicedo: le cifre

“La S.S. Lazio comunica di aver rinnovato e prolungato il contratto di prestazioni sportive del calciatore Felipe Caicedo sino al 30/06/2022”. Un breve comunicato per ufficializzare il rinnovo di Caicedo, attaccante di esperienza che anche in questo avvio di stagione si sta rivelando estremamente prezioso per Inzaghi.

La passata stagione è stata quella della consacrazione per il ‘Panterone’, che tra gol e buone prestazioni ha rappresentato il perfetto sostituto di Immobile, e in altre occasioni anche una perfetta spalla per Ciro.

Caicedo, le cifre del rinnovo

Il comunicato emesso dalla Lazio è il sigillo su una trattativa lunga, a tratti estenuante, che ha portato l’ecuadoriano a sposare ancora il progetto biancoceleste nonostante i dubbi sorti in estate. Decisiva è stata la volontà di Inzaghi, sempre pronto a concedere spazio al Panterone, autore contro il Genoa di un gol di pregevole fattura.

Le cifre del rinnovo parlano di un aumento a 2,1 milioni a stagione fino a 2021 rispetto all’1,8 che percepiva finora. Un incremento che premia la voglia di Caicedo, sempre pronto a mettersi al servizio della squadra. E ora guai a chiamarlo ‘attaccante di scorta’.