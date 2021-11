Lazio, ultima chiamata per Muriqi

Ora o mai più, Muriqi è arrivato al bivio. L’attaccante della Lazio oggi avrà l’occasione di partire dal primo minuto, complice le condizioni fisiche non perfette di Ciro Immobile. Un’altra chance, l’ennesima del suo anno e mezzo a Roma. L’attaccante kosovaro non può più sbagliare, contro il Marsiglia è chiamato a rispondere presente alla chiamata.

La sua esperienza a Roma finora è stata un fallimento. Sono stati appena tre i gol segnati in 18 mesi. 20 i milioni di euro per strapparlo al Fenerbahce. Eppure in Turchia il suo score era di tutto rispetto: in Italia, al momento, non è riuscito a ripetersi. Dal primo minuto o a partita in corso il suo apporto è stato sempre ridotto all’osso.

Sarri lo ha caricato, ha dichiarato di puntarci. Lo vede come una valida alternativa a Immobile. Finora i numeri dicono il contrario: Muriqi ha giocato poco e quando lo ha fatto è entrato male in partita. Con il Marsiglia sarà una delle ultime opportunità per dare una risposta concreta. Il mercato di gennaio si avvicina, non è da escludere l’ipotesi di veder partire l’attaccante.

Sarri farà probabilmente di necessità virtù: Immobile è alle prese con un virus intestinale e con un problema al ginocchio. E’ volato a marsiglia ma non è al meglio, anzi. Potrebbe essere un’arma da giocare a gara in corso. Nel frattempo sarà Muriqi a provare a scardinare la difesa dei francesi.