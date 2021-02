Lazio, un Mussolini in prima squadra. La mamma Alessandra: “Non vuole intromissioni”

Romano Floriani Mussolini, sulla distinta il giovane calciatore della Lazio ha voluto mettere entrambi i cognomi, quelli di mamma e papà. È discendente diretto del Duce, suo bisnonno, e figlio di Alessandra. Il cognome pesante non lo spaventa perché pensa solo al calcio, per questo è riuscito a scalare in fretta le gerarchie.

Terzino, bravo anche da centrale difensivo, si è fatto tutta la trafila nelle giovanili prima di arrivare in Primavera. Su Instagram, dove al momento ha poco più di duemila followers, ha solo il cognome Floriani, ma quando gioca è anche Mussolini. Mamma Alessandra ci teine a precisare però che vuole rimanere fuori dalla sua carriera.

“Rischio strumentalizzazioni? Non c’è nulla da commentare, è un tema da cui preferisco stare fuori. Sulla sua vita e sulle sue cose, mio figlio non vuole alcun tipo di intromissione”, ha detto Alessandra Mussolini all’Adnkronos. Romano ha la testa sulle spalle e pensa solo a bruciare la fascia, non vuole intromissioni e corre, corre.

Il responsabile del settore giovanile della Lazio, Mauro Bianchessi, ha già confermato che il club crede molto nelle sue potenzialità. Non sarebbe difficile vederlo aggregato alla prima squadra nel giro di pochi anni. Giusto il tempo di crescere: Romano è un classe 2003, ha tutta la strada davanti.