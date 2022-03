Lazio-Venezia, le probabili formazioni: emergenza in difesa per Sarri

Chiude la giornata di Serie A la Lazio, e al tempo stesso spera di avvicinare le zone europee della classifica. Ad una settimana dal derby, che potrebbe segnare il cammino dei biancocelesti, la squadra di Sarri ospita il Venezia di Zanetti con l’obiettivo di dare seguito alla prestazione convincente di Cagliari.

Sarri dovrà però fare i conti con una difesa in difficoltà: Marusic è squalificato e Radu non ha ancora superato il problema al Tallone. Spazio quindi alla line a quattro formata da: Hysaj, Acerbi, Luiz Felipe e Patric. Lo spagnolo non è ancora al meglio, ma stringerà i denti. Altro nodo spinoso è quello relativo ai diffidati.

A pochi giorni dal derby la somma di cartellini gialli fa paura. Uno in più stasera e Zaccagni, Pedro e Luiz Felipe saltano la sfida con i giallorossi. Ecco perché Sarri pensa ad una staffetta tra l’esterno italiano e quello spagnolo, per limitare le possibilità che possano essere ammoniti. Il discorso non vale invece per Luiz Felipe, che non ha sostituti all’altezza.

Zanetti, l’allenatore del Venezia, ha parlato così della gara: “La Lazio è una squadra che non ha bisogno di presentazioni, è una rosa piena di campioni con un allenatore che è in grado di farli giocare benissimo”. Di seguito le probabili formazioni delle due squadre:

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All.: Sarri.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Busio; Nani, Henry, Okereke. All.: Zanetti.