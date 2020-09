Lazio, visite mediche per Fares: le immagini. Le cifre dell’operazione

È arrivato questa mattina puntale, alle 8, Mohamed Fares si è presentato alla clinica paideia di Roma per sottoporsi alle visite mediche. Mascherina nera con le sue iniziali e passo spedito: così sono iniziati i test fisici per il nuovo esterno della Lazio, che nelle prossime ore firmerà un contratto di 5 anni con il club biancoceleste.

La fumata bianca è slittata di qualche giorno: il primo avvistamento a Roma risale infatti alla settimana scorsa: una cena con la compagna e poi un giro in città. Dalì non si osno più avute sue notizie, fino ad oggi: un ritardo nella trattativa dovuto alla necessità della Lazio di liberare un posto in rosa. L’operazione è stata sbloccata dopo il passaggio di Badelj al Genoa.

Fares è quindi il secondo acquisto in pochi giorni dopo l’arrivo di Muriqi nella Capitale. L’esterno arriva alla Lazio per una cifra vicina ai 10 milioni di euro, bonus compresi. Firmerà un contratto da 1,4 milioni a stagione. L’ufficialità arriverà nelle prossime ore, l’avventura di Fares in biancoceleste è pronta ad iniziare.