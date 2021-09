Lazio, visite mediche per Zaccagni: le FOTO

Ha approfittato della sosta per le nazionali per fare le visite mediche, Mattia Zaccagni. L’esterno è arrivato alle 8:30 alla clinica Paideia di Roma, dove sosterrà i test integrativi concordati con la società.

Dopo l’arrivo a Roma, ufficializzato nelle ultime ore di mercato, l’ex Verona è pronto a fare il suo esordio in maglia biancoceleste. Già domenica, contro il Milan, avrà l’occasione per ritagliarsi uno scampolo di partita, magari nel finale.

Un acquisto importante per Sarri, che potrà ora fare affidamento su un giocatore cresciuto in maniera esponenziale nelle ultime stagioni. Zaccagni è stato fino all’ultimo in ballottaggio con Kostic, alla fine l’ha spuntata l’italiano. Oggi le visite mediche, domenica in campo. Inizia ufficialmente la sua avventura a tinte biancocelesti.