Lazio, Wallace verso il prestito al Flamengo

Dopo tre anni è ai titoli di coda l’avventura di Wallace alla Lazio. Il difensore brasiliano è infatti ad un passo dal prestito Flamengo, a riportarlo è Gianlucadimarzio.com. La società verdeoro ha chiesto il difensore in prestito, la Lazio è intenzionata a dire ‘sì’. D’altronde l’esperienza di Wallace a Roma è stata da sempre caratterizzata da alti e bassi, la società biancococeleste guarda al futuro e ha messo nel mirino diverse pedine, tra cui un difensore centrale di cui ancora non è stato rivelato il nome.

Lazio, Wallace: “Ho avuto contatti col Flamengo”

A confermare la pista che porta Wallace verso il Flamengo è stato lo stesso difensore, che in un’intervista rilasciata a Globoesporte ha confermato i contatti tra le parti: “È stata solo una chiacchierata telefonica – aveva affermato il brasiliano poche ore fa – ma mi hanno già informato su quello che dovrebbe essere il mio stipendio. Sono sempre aperto a nuove proposte, specie quando si tratta del Flamengo”. Dato che ho un contratto di due anni con la Lazio, la priorità è rimanere a Roma”.

E ancora: “Non posso dire se tornerò in Brasile o resterò in Italia, il calcio di oggi è in continuo movimento. Io e il mio entourage dobbiamo lavorare con quello che abbiamo in mano, che sono attualmente due anni di contratto con il Lazio. Lascio tutto nelle mani dei miei agenti, mi fido di loro”, ha concluso Wallace, ormai sempre più vicino al Flamengo”