Lazio,Milinkovic-Savic sta meglio

Milinkovic-Savic sta meglio. È una buona notizia per la Serbia, che nella prossima sfida con la Svizzera si gioca il passaggio agli ottavi di finale, e per la Lazio, che ritroverà il centrocampista pronto per il ritorno della Serie A fissato a gennaio. Proprio Milinkovic-Savic si è presentato in conferenza stampa al fianco del ct serbo per presentare la gara con la Svizzera, l’ultima della fase a giorni: “Sappiamo che dobbiamo affrontare la partita con la Svizzera con la massima responsabilità e serietà, non guardiamo a quello che c’era dietro, guardiamo avanti. Vogliamo vincere”.Ha aggiunto il Sergente biancoceleste: