Le ali della vita, trama della fiction con Sabrina Ferilli che sostituisce Uomini e Donne

Il pomeriggio di canale 5 è in continuo aggiornamento, alla ricerca di prodotti adatti alla visione in questo periodo complicato. L’emergenza coronavirus ha imposto la sospensione di Uomini e Donne, che vista la grande quantità di persone che portava in studio tra addetti ai lavori e protagonisti del programma ha spinto la rete ad abbassare momentaneamente il sipario.

Una grave perdita per Mediaset, che in Uomini e Donne aveva uno dei programmi forti, capace di incollare davanti allo schermo milioni di italiani. Nell’ultima settimana una serie di film ha preso il posto del programma di Maria De Filippi. Da oggi lunedì 23 marzo, invece, andrà in onda la fiction Le ali della vita con Sabrina Ferilli e Virna Lisi.

Le ali della vita, di cosa parla

Le ali della vita è una fiction mandata in onda per la prima volta su Canale 5 nel 2000. Sono passati quindi 20 anni dalla sua prima, fortunatissima, proposizione. Il successo fu immediato, tanto da spingere la rete a lavorare sul seguito, Le ali della vita 2, che Canale 5 manderà in onda sempre questa settimana alle 14 e 40 circa.

Di cosa parla Le ali della vita? Il perno principale della trama è il rapporto tra Rosana, un’insegnante di canto all’interno di un convento, interpretata da Sabrina Ferilli, e Sorella Alberta (Virna Lisi), che mal sopporta i metodi d’insegnamento della donna. Su questo binomio si fonda la trama ricca di colpi di scena che si dipaneranno lungo le puntate che compongono la fiction che sostituisce momentaneamente Uomini e Donne.