Le avventure di Taddeo l’esploratore, trama e curiosità sul film animato in onda su Italia 1

L’emergenza coronavirus ha stravolto palinsesti e spinto all’interruzione di molti programmi. Per colmare le assenze le reti hanno dovuto reinventarsi e riprogrammare scalette sulla base di esigenze diverse. C’è che ha puntato moltissimo sulla programmazione per bambini e ragazzi, come Italia 1 ad esempio. La rete Mediaset, infatti, dedica un’ampia fascia a contenuti per i più piccoli.

Si inizia la mattina con i cartoni e si finisce a pomeriggio inoltrato con i film d’animazione. Anche oggi giovedì 2 aprile Italia 1 propone un film per ragazzi: Le avventure di Taddeo l’esploratore, in onda a partire dalle 15 e 55 circa. Un’iniziazione di adrenalina e divertimento per i bambini costretti a casa dall’emergenza.

Le avventure di Taddeo l’esploratore, la trama del film

Le avventure di Taddeo l’esploratore è un film spagnolo del 2012 diretto da Enrique Gato e distribuito da Eagle Pictures. Un film divertente e spensierato adatto a tutta la famiglia per passare un pomeriggio disteso e senza troppi pensieri. La trama ruota intorno alla figura di Taddeo, un ragazzo che ha sempre sognato di fare l’esploratore.

Un’ambizione che lo spinge a ricercare tesori e misteri anche nei posti più impensabili, come i cantieri edilizi. Taddeo infatti fa il muratore, ma una serie di coincidenze fortuite lo portano a sostituire un amico archeologo. Viene in ossesso di una tavoletta che dà accesso ai resti di una civiltà antichissima e così parte la sua avventura verso l’ignoto.