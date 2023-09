Le aziende sui social con i temi Esg: ad agosto in evidenza Italgas, Snam e UniCredit

(Adnkronos) – I temi Esg, tra quelli scelti dalle aziende per la comunicazione via social network, hanno generato più interazioni degli altri anche durante l’estate. Il dato, significativo, viene confermato dal focus mensile a cura dell’ESG Culture LAB di Eikon Strategic Consulting Italia, in collaborazione con l’Adnkronos, che misura l’impatto dei temi ESG nella comunicazione social delle 300 principali aziende italiane secondo lo studio R&S Mediobanca. Per il mese di agosto, tre le aziende che spiccano: Italgas, Snam e UniCredit. Tra le aziende con maggior engagement si confermano anche Cdp, Enel e Gruppo Hera.

Ad agosto, il 54% delle aziende inserite nel monitoraggio ha pubblicato sui social contenuti Esg (a luglio era il 61%). Di queste, il 61% hanno pubblicato meno di 5 post (52% a luglio). Sono stati prodotti 1.073 post sui temi Esg, rispetto ai 1.487 di luglio. In lieve aumento le interazioni totali degli utenti rispetto al mese precedente, 136K. L’engagement dei contenuti, ad agosto 2023 registra un rate di 0,40% per i temi Esg, in leggero aumento rispetto a luglio. Gli altri temi registrano un engagement rate di 0,25%

Nel mese si evidenzia un picco importante il 3 agosto per il rilancio da parte di diverse aziende di post su iniziative/progetti/investimenti in energia rinnovabile. Anche ad agosto nel calendario editoriale delle diverse aziende non si registra un tema comune. I contenuti si confermano molto eterogenei e legati a rilanci di progetti/iniziative aziendali.

Ad agosto 2023 cresce l’area E, arrivando al 70% dato più alto registrato nel corso del 2023. In calo ma ancora rilevante l’area S con il 27%. Ancora contenuto il peso dell’area G con il 3% (dato comunque in linea con i mesi precedenti). Come interpretare questo dato? Le aziende in un momento di minor attività editoriale legato al periodo estivo (e meno focus aziendale su progetti), tendono a poggiarsi maggiormente sul tema E, sicuramente più spendibile a livello social, facile da comunicare e più slegato da iniziative e progetti specifici.

Tra gli hashtag più frequenti spiccano #sostenibilità, #ESG e #sustainability. Ma anche #energia, #green, #innovation, #rinnovabili, #energiarinnovabile. In rilievo anche #MeetingRimini, rilanciato grazie alla partecipazione di alcune aziende all’evento con iniziative e progetti ESG.

Più omogenea nel mese di agosto la distribuzione. Spiccano in particolare le aziende del settore Energia – Oil (69%), Trasporti (68%), Industria&Servizi (67%). L’incidenza maggiore dei temi ESG sul totale dei contenuti social prodotti si conferma per il settore Energia – Oil (32%), seguito a distanza da Assicurazioni (20%) e Pharma (19%). L’engagement rate più alto lo registra il settore Trasporti (1,10%) che distanzia di molto gli altri settori probabilmente grazie a un maggior uso di contenuti sponsorizzati. Seguono Energia – Oil (0,52%) e Telco (0,46%). La “E” è maggiormente presidiata dal settore Automotive che arriva addirittura al 90% dei contenuti prodotti su temi ESG. Seguono Alimentare (85%) ed Energia – Oil (82%). La “S” è maggiormente presidiata da Media (50%), Trasporti (47%) e Telco (41%). Il settore Assicurazioni risulta il più rilevante per l’area G (14%), seguito da Bancario-Finanziario (7%).

Italgas ha scelto ormai da tempo di giocare un ruolo da protagonista nel percorso di decarbonizzazione che conduce alla net zero economy. Un ruolo che interpreta nella ferma convinzione che sostenibilità, innovazione e transizione siano elementi intimamente connessi tra loro, facce di uno stesso processo in corso: vale a dire il mondo in continua trasformazione. L’innovazione tecnologica, infatti, è la leva che crea le condizioni per ridurre significativamente l’impronta di carbonio ed è questa visione che guida le strategie di sviluppo del Gruppo e pone la sostenibilità a fulcro del business. “La nostra stella polare – ha spiegato Chiara Ganz, Direttore Relazioni Esterne e Sostenibilità di Italgas – è il Piano di Creazione di Valore Sostenibile che, inserendosi nella traiettoria tracciata dal Piano Strategico, fissa azioni concrete e target puntando su tre pilastri: pianeta, persone e partnership. Un impegno che raccontiamo quotidianamente sui social per rappresentare i nostri valori, documentare obiettivi e risultati raggiunti, fare rete con i nostri stakeholder proprio nella logica di creare valore per territori e comunità”. Un racconto che viene sviluppato attraverso rubriche che declinano lo stesso Piano in formato social, ma anche appuntamenti settimanali come ‘This is Italgas’, nel quale la Società si racconta, presenta le proprie best practice ESG anche in chiave employer branding, fa parlare le proprie persone.

Snam punta su una strategia di sostenibilità sempre più integrata e a 360 gradi, che parte dall’ambiente e amplia ulteriormente il perimetro di impatto, verso le persone, le comunità locali, e la tutela della biodiversità. Matteo Tanteri, Director Sustainability and Social Impact di Snam (e CEO Arbolia), evidenzia: “Continuiamo a impegnarci sul fronte ambientale – come testimoniano i risultati della riduzione delle emissioni di metano (-53% rispetto al 2015 grazie all’adozione di tecnologie LDAR) – per arrivare alla carbon neutrality entro il 2040. Ma siamo anche sempre più attivi sugli altri pilastri della sostenibilità, come quello sociale” – quest’anno infatti Snam ha lanciato un’iniziativa di open innovation interna e verso i fornitori sulla sostenibilità per raccogliere spunti e idee – “e investiamo continuamente nella tecnologia e nell’innovazione per abilitare la transizione” – in quest’ambito si distingue il progetto SnamTEC, “Tomorrow’s Energy Company”, che l’azienda – impegnata nello stesso dal 2018 – ha recentemente rilanciato con 450 milioni di euro di investimenti all’interno del nuovo Piano Strategico.

“Integrare la sostenibilità in tutto ciò che facciamo è uno degli imperativi strategici di UniCredit Unlocked, il nostro piano strategico che ha l’obiettivo di sbloccare il potenziale del nostro Gruppo, aprendo la strada al futuro sostenibile della nostra banca e delle nostre comunità”, commenta la banca di Piazza Gae Aulenti. Sui canali social, fin dal lancio del Piano a dicembre 2021, è stato rinforzato lo storytelling riguardo a queste tematiche, “raccontando in ottica continuativa storie di collaborazione coi i clienti per una equa e corretta transizione, di sostegno alle comunità e alla società, di impegno all’educazione scolastica e finanziaria (anche insieme alla nostra UniCredit Foundation), di sostegno alla cultura, allo sport e al talento come leve per sprigionare appieno il potenziale del nostro continente”. Si tratta di un racconto condotto a più voci, grazie alle best practice raccolte dei nostri 13 Paesi, che ad oggi ci porta a ospitare settimanalmente non meno di tre contenuti ispirati ai principi ESG su Linkedin, X, Instagram a Facebook. Occhio di riguardo poi per il supporto al talento e alle nuove generazioni: “In estate, in particolare, abbiamo condotto una campagna social di assunzioni per giovani laureati in Italia e in Europa desiderosi di mettersi alla prova in un’esperienza lavorativa in UniCredit e nella nostra divisione Client Solutions”, ricordano dalla Banca.