Le donne di Grazia al Pan di Napoli

Lunedì prossimo, 23 settembre, la cantautrice (e tanto altro) Grazia Di Michele presenterà il suo primo romanzo, ‘Apollonia‘, (Castelvecchi editore).

Si tratta di un evento in collaborazione con LDR, la radio del sociale, da anni impegnata in attività socio-culturali, aggregando attraverso la musica e sensibilizzando l’opinione pubblica attraverso programmi dedicati alle malattie rare, alla violenza sulle donne, alla disabilità, al bullismo, all’uso di droghe.

Moderano l’incontro: Carla Miro (giornalista), e Daniela Wollmann (curatrice di Napoli Expò Art Polis).

A seguire avrà poi luogo lo showcase della cantautrice in occasione dell’uscita in contemporanea del suo nuovo album ‘Sante Bambole e Puttane‘ (Incipit Records / Egea Music).

L’incontro avviene all’indomani del suo debutto teatrale tratto dall’omonimo lavoro discografico, in scena all’Auditorium Parco della Musica di Roma il 22 settembre: uno spettacolo, scritto a quattro mani con la sorella Joanna e che porterà in tour insieme all’attrice Maria Rosaria Omaggio, incentrato su storie, narrate e cantate, di “donne che attraversano il mondo come ombre cui è negato ogni diritto di esistere davvero. Donne su cui gli uomini a volte proiettano le proprie fantasie, ignorando e negando la loro essenza”.

L’evento avrà luogo alle 17.30 presso il PAN (Palazzo delle Arti di Napoli), nello specifico a Palazzo Roccella, in via dei Mille 60, a Napoli.

L’imngresso è libero fino ad esaurimento dei posti.

Info su http://www.radioldr.eu/

Max