Le donne single sono più felici: lo dimostrano le statistiche

Nuove ricerche avrebbero trovato la motivazione e, in qualche modo, anche la conferma circa un dato a cui parecchie donne fanno affidamento nel corso, magari, di diatribe e litigi. La vita di coppia non va bene?

Ebbene, tanto meglio, rispondono diverse donne. Perchè, come dicono alcune ricerche, è meglio essere single. Sembra infatti che le statistiche indichino come le donne single siano complessivamente più felici. Ma sarà vero?

Donne single più felici: lo sostiene una ricerca inglese

Secondo un recente studio, in particolar modo realizzato in Inghilterra dalla società di ricerche di mercato di Londra, Mintel pare, in effetti, che il 75 per cento delle donne sole, rispetto al 70 per cento degli uomini, abbia detto di non essersi impegnate nell’ultimo anno per trovare un partner.

Il 61 per cento delle intervistate ha inoltre chiarito nettamente di essere felice della propria condizione sentimentale, contro il 49 per cento degli uomini. Ma quale sarebbe la ragione di tutto ciò?

Secondo gli esperti per una donna trovarsi all’interno di una relazione è più complesso che per un uomo perché implica un aumento del lavoro in casa e produce un intenso supporto emotivo per il partner. Al contrario, sommariamente, per l’uomo la vita di coppia, a grandi linee, significa lavorare di meno.

A questo si aggiungono altri dati relativi al fatto che essere single pare migliori la rete di amicizie cdi una donna molto più degli uomini. Questi sondaggi si collegano a un libro di Paul Dolan, docente di Scienza del comportamento alla London School of Economics and Political Science, in cui viene fuori come le donne single e senza figli sono quelle più felici.

Secondo Dolan un uomo trae maggiori vantaggi rispetto alle donna dal matrimonio, senza contare che sulla controparte femminile crolla spesso il peso di dover essere sempre curata e attraente per poter trovare un compagno.