Le favorite alla prossima Champions League

Mancano pochi giorni alla definitiva lista dei partecipanti alla Champions League 2019-20, con il sorteggio del calendario dei gruppi di qualificazione che avrà luogo a Nyon il 30 agosto prossimo. La competizione più prestigiosa e importante del pianeta calcio, almeno a livello di club, è già nella sua fase embrionale, con una serie di squadre pronte a giocarsi l’accesso alla fase a gironi nell’ultimo turno preliminare. Tuttavia, quando il gioco si farà duro vi saranno soltanto poche reali candidate alla vittoria, sia per una questione di rosa a disposizione sia per l’esperienza in campo internazionale, una componente fondamentale. In un’estate nella quale un fenomeno delle panchine come José Mourinho è per la prima volta senza squadra, si inizia a prefissare la griglia di partenza della prossima Champions, con alcune squadre rinforzatesi e pronte a lanciare il guanto di sfida alle dirette concorrenti. Ma quali sono le grandi favorite di quest’anno? Andiamo a scoprirlo.

Il Barcellona cerca la rivincita

Due anni consecutivi di eliminazioni inaspettate lascerebbero cicatrici a chiunque. Il Barcellona, sconfitto dalla Roma due anni fa e dal Liverpool nel maggio scorso dopo due rimonte incredibili, è forse l’animale più forte con le ferite più dolorose nella giungla di quel torneo così esigente chiamato Champions League. La squadra capitanata da Lionel Messi è una delle più grandi realtà degli ultimi anni dal punto di vista europeo e tutto lascia presagire che anche quest’anno tornerà all’assalto della coppa dalle grandi orecchie, la cui finale si disputerà allo stadio Ataturk di Istanbul il 30 maggio 2020. La squadra blaugrana, campione in tre occasioni negli ultimi dieci anni, è una delle più serie candidate alla vittoria finale, come possiamo evincere dalle scommesse sportive online con una quota di 6 il 5 agosto. Tra le principali speranze per andare in fondo a questa competizione vi è ovviamente Messi, testimonial Adidas da sempre e giocatore più forte al mondo secondo la maggior parte degli addetti ai lavori. Nonostante una Coppa America piuttosto opaca, l’argentino è tornato dalle vacanze con la giusta motivazione per far bene. Accompagnato dal nuovo acquisto Antoine Griezmann e dal giovane centrocampista Frenkie De Jong, l’argentino potrà contare su una squadra più completa e forse più cinica di quella dell’anno scorso, eliminata a Liverpool principalmente per una questione di testa.

Il City vuole rompere gli indugi

Un’altra squadra estremamente vogliosa di trionfare in Champions è il Manchester City allenato da Pep Guardiola. Da quando, esattamente tre anni fa, il tecnico catalano è arrivato all’Etihad Stadium, il desiderio principale della dirigenza e dei tifosi della squadra mancuniana è quello di vincere in Europa e di alzare al cielo la coppa dalle grandi orecchie. L’eliminazione dell’anno scorso ai quarti di finale contro il Tottenham, inaspettata almeno per i valori in gioco sulla carta, è stata senza dubbio dolorosa per tutta la truppa di Pep, la quale adesso vorrà senza dubbio riscattare quello scivolone e per questo si candida con fermezza alla vittoria della Champions di quest’anno. Dopo aver siglato da poco un contratto di sponsorizzazione tecnica con la casa tedesca Puma, il City prova dunque a cambiare passo in Europa. Aver iniziato la stagione con la vittoria della Community Shield è stato sicuramente un trampolino importante dal quale partire per poter mettere finalmente a segno una cavalcata trionfale nella competizione continentale più esigente e prestigiosa. Guardiola, vincitore di due Champions con il Barça, sa cosa serve per vincere in Europa e proverà dunque a rompere gli indugi quest’anno ma sempre predicando il bel gioco al quale è molto attaccato. Con l’acquisto di un centrocampista centrale di grande tecnica come Rodri, arrivato dall’Atletico Madrid dopo il pagamento della clausola di rescissione, l’ex allenatore del Barcellona avrà dunque un’arma in più per imbastire le sue trame da gioco. Chi, però, dovrà far saltare il banco avversario saranno gli attaccanti, con Sergio Agüero e Raheem Sterling come principali bocche da fuoco per avere la meglio sugli avversari. Aspettando il sorteggio dei gruppi, il City si riscalda iniziando da favorita anche la Premier League, competizione già vinta negli ultimi due anni. All’Etihad, però, vogliono finalmente anche la Champions.

La Juve ci riprova

Un’altra squadra ossessionata con vincere la Champions è la Juventus. La società bianconera, l’anno scorso rinforzatasi con l’acquisto di Cristiano Ronaldo e quest’anno ancora più solida dopo gli ingaggi di De Ligt, Rabiot e Ramsey, vive ormai da anni in Italia una situazione di dominio assoluto che le ha permesso di vincere otto titoli nazionali di fila. La mancanza di tensione durante l’anno, però, le ha impedito di poter imporsi anche in Europa, dove la Champions continua ad essere tabù. Già impegnata in una serie di amichevoli di preparazione per arrivare al meglio all’inizio del campionato di Serie A, la nuova Juve di Maurizio Sarri proverà da subito a gestire le proprie forze per iniziare la Champions 2019-20 nel migliore dei modi. Il ritorno di Gianluigi Buffon ha dato anche ulteriori forze psicologiche per poter formare un gruppo capace di trasformare la forza assoluta esercitata in Italia in potenza nel continente, un recinto nel quale ha avuto anche troppe battute d’arresto negli ultimi anni.

La Champions League 2019-20 è già iniziata. Le vibrazioni dei tifosi e dei protagonisti già scuotono il pianeta calcio, un mondo a parte nel quale le emozioni risuonano forti e tutti vogliono vincere. Barcellona, Manchester City e Juventus, insieme anche ai campioni in carica del Liverpool e al sempre temibile Real Madrid, daranno vita a un altro divertente episodio del torneo di calcio più divertente e spettacolare del mondo.