Le Iene, anticipazioni puntata 3 Marzo 2020: video hot sul web, come cancellarli (VIDEO)

Le Iene Show tornano questa sera 3 Marzo 2020 con una nuova pirotecnica puntata sempre in prima serata su Italia 1 e, ancora una volta, ne promettono di belle. Cosa?

Quali servizi, approfondimenti, indagini e inchieste ci saranno nel corso della serata? Ecco le anticipazioni della puntata di questa sera in onda su Italia de Le Iene.

Le Iene, anticipazioni puntata 3 Marzo 2020: video hot sul web, e ospedali da sogno

In primo piano, nella puntata di oggi 3 Marzo 2020 de Le Iene ci sarà un approfondimento sul fenomeno dei video hot sul web: è possibile cancellarli per sempre? Ecco cosa si domandano a Le Iene.

Come noto, sempre più le bacheche di molti social network sono zeppe di video hot amatoriali, fatti per gioco o per provare a raggranellare qualche spicciolo di euro. Ad esempio i video creati da alcuni minorenni che l’inviata del programma Veronica Ruggeri racconterà nel servizio in onda oggi a Le Iene dalle 21.20.

La vera domanda è: quello che è messo in rete resta davvero, per sempre, in Rete? In realtà è possibile cancellare questi file e Le Iene indagheranno in tal senso.

Veronica Ruggeri, nel servizio in onda oggi, martedì 3 Marzo a Le Iene su Italia 1, dalle 21.20, incontrerà i tecnici del “Team Emme”, un team capace di rimuovere i contenuti girati dagli utenti.

Questo il link per vedere l’anticipazione del servizio.

E poi, sempre alle Iene, Gaetano Pecoraro conduce il telespettatore all’Ismett, un ospedale da sogno di Palermo, laddove un bambino di 8 mesi con una grave malattia può tornare a sperare perchè la mamma che gli ha donato una parte di fegato. Dopo ben 10 ore di operazione, Le Iene hanno documentato il tutto in servizio i onda questa sera dalle 21.20 su Italia1.