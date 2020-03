Le Iene, anticipazioni puntata 5 Marzo: scherzo Eva Grimaldi, 15enne ucciso a Napoli, ricostruzione Emilia post Sisma

Lo scherzo a Eva Grimaldi questa sera in prime time su Italia 1 sarà uno dei momenti clou della puntata de Le Iene Show. Dalle 21,20 una nuova serata all’insegna degli approfondimenti, delle inchieste e anche delle risate e dell’ilarità per quel che concerne, appunto, lo scherzo alla nota attrice Eva Grimaldi.

La moglie, alcune strane suore e situazioni imbarazzanti al centro dello scherzo. Cosa accadrà? Ecco alcune anticipazioni di questo divertente scherzo.

Le Iene, anticipazioni puntata 5 Marzo: scherzo Eva Grimaldi sulla moglie Imma Battaglia

Eva Grimaldi è come noto sposata con Imma Battaglia, attivista e politica italiana. Le Iene Stefano Corti e Alessandro Onnis hanno voluto mettere alla prova l’amore grazie anche alla complicità di Imma: da qui nasce lo scherzo delle Iene che andrà in onda oggi giovedì 5 marzo dalle 21.20 su Italia1.

Perchè fa Eva Grimaldi è in lacrime tra le braccia di due chierichetti? In verità non sono due veri chierichetti, ma gli inviati de Le Iene Stefano Corti e Alessandro Onnis, che hanno colpito la attrice italiana con un clamoroso scherzo.

Eva Grimaldi è sposata con Imma Battaglia, attivista e politica italiana ed è proprio la scaltra Imma a collaborare con uno scherzo che coinvolge presunte suore e un garbuglio emotivo che farà terrorizzare la Grimaldi. Tutto andrà in onda noi giovedì 5 marzo dalle 21.20 su Italia1, nella nuova puntata de Le Iene.

E poi, ancora anticipazioni sull’eventuale scoop sul terremoto dell’Emilia e certi furbetti della ricostruzione con finanziamenti per il terremoto dell’Emilia del 2012 ottenuti anche per edifici danneggiati molto tempo prima del sisma. E ancora, a Le Iene, spazio al caso del 15enne ucciso da carabiniere a Napoli, e tanti messaggi video raccolti dalla redazione del programma.