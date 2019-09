Le Iene, omaggio a Nadia: “Conta come vivi non quanto”

“Quest’anno per noi niente sarà più come prima. Inizieremo con uno speciale ricordo alla nostra Nadia Toffa. Un video inedito di 20 minuti che ha voluto, scelto e pensato lei. Un ricordo commovente e intenso”.

In realtà ce lo aspettavamo tutti, ma i colleghi ed amici dell’indimenticata giornalista hanno comunque tenuto ad annunciare dal sito de ‘Le Jene’ che, domani sera alle 21.25, aprirà il programma di Italia Uno con un ricordo di Nadia.

Nell’affettuoso omaggio tributatole, sarà ancora una volta la Toffa a commuoverci, con la replica di un suo videomessaggio dedicato a quanti le hanno davvero voluto bene incoraggiandola in ogni occasione: “La sorpresa è incontrare amici, vecchi, nuovi, persone care, parenti, colleghi che hanno lasciato un segno in questo ultimo anno tremendo, persone che contano davvero. Non è il quanto vivi, ma come vivi. Io sto facendo il possibile per ritardare la mia morte. Vedremo quanto tempo avrò ancora, ma non credo molto”, Infine, tengono ancora a far sapere dal programma, “Sarà sempre lei a salutarci in ogni puntata nella sigla finale che le dedicheremo”.

Max