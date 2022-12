Le Iene stasera in prima serata su ItaliaUno con Belèn Rodriguez e Teo Mammucari

Stasera, martedì 6 dicembre, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “Le Iene”, condotto da Belèn Rodriguez e Teo Mammucari. Ad accompagnarli sul palco anche la presenza comica dei due comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Ospite della trasmissione con un’esibizione live la cantante Annalisa.

Tra i servizi della puntata un classico: l’intervista doppia – in questo caso tripla – alla Gialappa’s Band. Il trio risponde alle domande degli autori raccontando aneddoti del passato, del libro “Mai dire Noi” uscito proprio in questi giorni e dei progetti futuri.

Filippo Roma è fuori dal Parlamento per parlare del maxibonus da 5.500 euro per tablet, smartphone e pc destinato ai deputati. Tra i leader politici, il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte lancia all’inviato la proposta di trovare una scuola in difficoltà che necessiti di aiuti a cui devolvere il loro bonus: “Diamo un gesto simbolico per le scuole che sono senza dotazioni e che il governo sta chiudendo. Metto il mio bonus a disposizione per loro.”

Nina Palmieri incontra una donna che mostra la sua difficile condizione di vita costretta a vivere in un appartamento di soli venti metri quadri, con un figlio affetto da autismo di appena nove anni, per colpa di una persona che occuperebbe abusivamente la casa destinata a loro due.

