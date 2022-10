Le Jene: domani,  in prima serata su Italia 1, con Teo e Belen il nuovo appuntamento, ecco cosa vedremo

Giulia Salemi (figlia di una donna di Teheran che nel 1978 è scappata dal suo paese nel corso della Rivoluzione Islamica) manda un messaggio alle donne iraniane nella loro lingua per raccontare loro la grande mobilitazione e il sostegno dell’Italia alla loro causa. Sono state tantissime, infatti, le donne che hanno risposto all’appello lanciato da Nina Palmieri mentre si taglia una ciocca di capelli in segno di solidarietà con le proteste esplose dopo la morte di Mahsa Amini (la ventiduenne curda arrestata perché indossava l’hijab in modo ritenuto non corretto, ndr.). “Se ve la sentite, fatelo anche voi, tagliatevi una ciocca di capelli, speditela all’ambasciata dell’Iran a Roma, e pubblicate il video sui social con l’hashtag #IeneDonnaVitaLibertà“, aveva detto la settimana scorsa l’inviata nel suo servizio. Il suo appello è stato accolto da molte donne di spettacolo: Belèn Rodriguez, Claudia Gerini, Ambra Angiolini, Laura Torrisi, Nina Zilli, Rocio Munoz Morales, Chiara Scelsi, Bianca Atzei, Sofia Goggia, Costanza Caracciolo.

Saverio Raimondo risponde alla polemica che si è scatenata sul web e sui social dopo il suo monologo della settimana scorsa. Il comico e cabarettista, infatti, è finito nel mirino delle critiche dopo un suo intervento in cui faceva satira sul body shaming.

Il servizio di Antonino Monteleone è sulla colpevolezza di Massimo Giuseppe Bossetti, condannato definitivamente all’ergastolo per aver commesso l’omicidio della giovanissima Yara Gambirasio. Oggi, al centro di un’inchiesta della Procura di Venezia, aperta per l’ipotesi di frode e depistaggio, è il modo in cui sarebbero state gestite le provette che contenevano il DNA dell’imputato. Secondo la difesa, il modus operandi non sarebbe affatto chiaro. L’inviato ne parla con l’avvocato di Bossetti, Claudio Salvagni, che continua a chiedere perchè non sia stato possibile, per loro, esaminare l’unica prova che, secondo l’accusa, incastra Bossetti.

Infine, Luigi Pelazza torna a parlare di Luca, l’uomo che l’inviato aveva accompagnato a Belgrado per coronare l’amore con la fidanzata cubana conosciuta su Internet. Nel servizio andato in onda la settimana scorsa Arelis era riuscita a entrare in Italia attraverso un lungo viaggio in bicicletta, superando le frontiere. Ma poi, tra lei e Luca, qualcosa sembra essere andato storto.

Ideatore de “Le Iene” e capo-progetto è Davide Parenti. In regia Antonio Monti. Il programma può essere seguito in streaming, anche all’estero, su www.iene.it.

Max