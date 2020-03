“Le misure siano proporzionate alle necessità e limitate”, Ue ‘in filigrana’ all’Ungheria

Siamo certi si tratti, ‘tra le righe’, di un esplicito richiamo all’Ungheria, anche se non è stata citata. Poco fa Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, ha rilasciato una dichiarazione dove afferma che “le misure d’emergenza adottate dagli Stati membri dell’Ue per rispondere alla pandemia dia coronavirus, devono essere limitate a quanto è necessario e strettamente proporzionate alle necessità. Non devono durare per un tempo indefinito. Inoltre – ha quindi sottolineato la presidente Ue – i governi devono assicurarsi che queste misure siano soggette a regolare scrutinio“.

Max