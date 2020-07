Le notifiche potrebbero non essere supportate da Immuni: perchè si riceve questo avviso su iPhone, che cosa vuol dire, come fare

“Le notifiche potrebbero non essere supportate da Immuni”: è il messaggio che, in queste ore, tantissimi utenti tra quelli che hanno scaricato la nota app per il controllo dei possibili rischi di contagio con il covid-19, stanno continuando a ricevere. Ma che cosa vuole dire questo messaggio? E perché si continua a ricevere questo avviso? Cosa comporta e come ricevere?

Le notifiche potrebbero non essere supportate da Immuni: cosa significa questo messaggio

Nel corso di queste settimane in diversi hanno continuato a ricevere una notifica sull’iPhone che sembra indicare che Immuni non stia funzionando. Ma perché iOS continua a mandarla anche se l’app del Governo è selezionata e funzionante?

Dopo il rilascio di Immuni in tutta Italia, un buon numero di utenti iPhone ha continuato a ricevere una notifica dal sistema operativo che sembra indicare il fatto che Immuni non funzioni. “Zona notifiche di esposizione modificata” si evince nel testo del box che appare sovente su tutti gli iPhone. “Le notifiche di esposizione al Covid-19 potrebbero non essere supportate da Immuni in questa zona. Devi confermare l’app che stai utilizzando da impostazioni”.

Ma perché? E come mai iOS continua a inviarlo anche se l’app del Governo è selezionata e sta funzionando? In realtà la spiegazione è semplice. In pratica è un bug del sistema, un problema tecnico che caratterizza tutti i paesi e non solo l’Italia. Anche in Germania la notifica sta raggiungendo di continuo agli utenti dell’app di tracciamento. Un problema che a quanto pare verrà sistemato entro luglio con una nuova versione del sistema operativo e che non compromette il funzionamento dell’app.

Di conseguenza, l’app sta continuando a funzionare anche in presenza di questa notifica, che sarà eliminata con un aggiornamento del sistema operativo della Apple.