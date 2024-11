Le rubano il bancomat e le svuotano il conto: anziana sotto choc a Roma, ed ennesimo caso di truffa nella Capitale. E’ successo al mercato di Porta Portese: laddove un’anziana, prima derubata, ha subito la perdita di ben 2 mila euro dal conto.

Con il bancomat appena rubato le hanno svuotato il conto, di fatto. La coppia di ladri sorpresa dai carabinieri al dispositivo Atm, aveva appena prelevato il denaro.

Le rubano il bancomat e le svuotano il conto

Una passeggiata come tante altre simili già fatte, negli anni, al mercato di Porta Portese. Ma per un’anziana signora non è andata esattamente come le altre volte. A rovinare la domenica della signora sono stati due ladri. Dopo averle scippato il borsello, infatti, la coppia di malviventi ha prelevato denaro con il bancomat. A rovinargli i piani, però, sono intervenuti i carabinieri: che li hanno arrestati.

I fatti si sono verificati domenica mattina: i militari della stazione Roma Porta Portese hanno notato due individui aggirarsi nei pressi di uno sportello Atm dove hanno effettuato un prelievo di un’ingente somma di denaro contante. Fermati per un controllo, i carabinieri li hanno identificati in un 19enne e un 45enne della Bulgaria, già noti alle forze dell’ordine, e hanno accertato che la carta utilizzata per prelevare 2.000 euro fosse intestata a una cittadina italiana.

La donna, in seguito, è stata rintracciata: si tratta di una 84enne, la quale ha riferito di essere stata derubata, poco prima, del borsello che conteneva documenti e carta di credito, mentre era a piedi a girare tra i banchi del mercato di Porta Portese. Gli uomini dell’Arma hanno quindi arrestato gli indagati, restituendo refurtiva e denaro prelevato alla vittima. Il tribunale di Roma ha convalidato l’arresto dei due ladri che ora devono rispondere del reato di ricettazione e utilizzo fraudolento di carte di credito.