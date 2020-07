Le ‘Signorine buonasera’ a Io e Te: età e cosa fanno oggi Maria Giovanna Elmi e Rosanna Vaudetti

Le chiamavano ‘Signorine buonasera’ perché erano le ragazze incaricate di illustrare il palinsesto televisivo della giornata. Hanno fatto la storia della Tv italiana, volti noti e familiari che ogni giorno entravano nelle case degli italiani con i loro sorrisi distesi e la voce suadente. Ora la figura di queste protagoniste della televisione è in via d’estinzione, ma gli italiani le ricordano ancora con affetto.

Ospiti della puntata odierna di Io e Te condotta da Pierluigi Diaco, sono Rosanna Vaudetti e Maria Giovanna Elmi, due delle ‘Signorine buonasera’ più famose in Italia. Ma sono riuscite ad andare altre l’etichetta costruendosi una carriera continuata anche fuori da quel contesto televisivo che le ha rese celebri. Scoriamo cosa fanno ora Maria Giovanna Elmi e Rosanna Vaudetti.

Signorine buonasera, cosa fanno oggi

Maria Giovanna Elmi è nata a Roma nel 1940, ha 80 anni e per moltissimo tempo la sua figura è stata associata alla Rai. Lì ha potuto lavorare in molti campi: come annunciatrice, appunto, ma anche come attrice e ballerina. Un’artista completa insomma, amata ancora oggi da milioni di italiani affezionati alla sua voce.

Stessa cosa dicasi per Rosanna Vaudetti, nata ad Ancora nel 1937 (ora 82 anni), per quasi 30 anni ha lavorato in Rai in diverse vesti, nonostante tuttora venga ricordata ancora per essere stata una ‘Signorina buonasera’. Nel corso della sua carriera ha anche condotto numerose trasmissioni di successo e il suo volto disteso fa felici gli spettatori ancora oggi.