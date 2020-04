Le tecnologie del futuro nel mondo dell’i-gaming

Come è già accaduto in passato le innovazioni tecnologiche digitali trovano la loro frontiera nel mondo video ludico. Sin dalla fine del secolo scorso, infatti, concetti come intelligenza artificiale, grafica 3d e realtà virtuale erano ben conosciuti tra gli esperti di videogiochi. Anche adesso, dunque, non c’è da meravigliarsi se le tecnologie che nei prossimi decenni rivoluzioneranno le nostre vite saranno presto introdotte nel mondo dei giochi online.

Termini come live experience, motion capture, facial recognition o augmented reality possono suonare sconosciuti, ma ben presto a partire dai casinò online saranno sulla bocca di molti, o almeno di coloro che non potranno resistere al fascino della tecnologia.

Voice e facial recognition – Una tecnologia messa a punto dal colosso dell’informatica Intel permette già di rilevare i micro movimenti delle espressioni che esprimiamo in svariate circostanze. È RealSense, e ben presto ciò permetterà di creare un avatar 3d con le nostre sembianze, e la stessa mimica che ci rende unici, da proiettare dentro uno schermo o su una parete. Nelle applicazioni igaming potremo avere un clone digitale con cui poter giocare e che, unito al vocal recognition, potrà anche esprimersi e muoversi come noi. La stessa tecnologia permetterà anche di poter riconoscere la nostra voce quando vorremo impartire ordini al croupier di un casinò virtuale o capire le nostre reali intenzioni mentre chiacchieriamo con i nostri avversari al tavolo da poker.

Live experience – Sfruttando la sempre maggior velocità delle connessioni in fibra ottica, o sulle reti mobili, è già possibile poter partecipare a videoconferenze in HD. Grazie proprio a queste tecnologie, alcune piattaforme di gioco hanno già inserito da tempo una sezione live che, grazie alla sempre maggiore velocità di internet e alle elevate qualità audio-video, permettono di poter giocare a poker Texas online offrendo un’esperienza totalmente realistica. Come se ci si trovasse davvero a Monte Carlo o Las Vegas per misurarsi con giocatori provenienti da ogni parte del pianeta. Un tipo d’intrattenimento simile è stato sperimentato durante l’ultima World Cup di calcio in Russia: per i frequentatori del casinò virtuale era possibile seguire i match in diretta con l’opportunità di piazzare una scommessa e discutere dei gol con il dealer in carne e ossa. Un vero croupier collegato in diretta da una sala attrezzata con tutto il necessario per lo svolgimento dei diversi giochi, dal tavolo da blackjack alla ruota della roulette.

Motion capture e VR – Sempre grazie a RealSense di Intel, ma coadiuvato da sensori di profondità, telecamere 3d e visore, è possibile attrezzare una stanza per rilevare i naturali movimenti del corpo umano. Ciò permetterà presto di poter interagire con diverse applicazioni senza l’utilizzo di tastiera, mouse o altri tipi di controller. Questo vale non solo per i videogiochi ma anche per guardare un film come al cinema, e in futuro si troveranno applicazioni anche nel settore dell’istruzione o in quello terapeutico. Basterà spostarsi dentro l’area d’azione, proiettata perfettamente davanti ai nostri occhi grazie al visore VR, e muoversi come si farebbe naturalmente per una semplicità di fruizione mai provata in passato. Ci ritroveremo, per esempio, seduti a giocare davanti un tavolo da poker, e osservando le carte tra le nostre mani passarle o fare una puntata, semplicemente mimando i gesti che siamo abituati a fare dal vivo. Su un altro tavolo potremo azionare noi stessi la roulette e lanciare la pallina con un semplice movimento della mano per vivere le emozioni che solo un casinò dal vivo avrebbe potuto darci.

Augmented reality – La somma di tutte queste tecnologie, coordinate grazie alla potenza di calcolo dei computer moderni, rappresenteranno la più grande rivoluzione tecnologica del prossimo futuro: la realtà aumentata. Inizialmente ciò romperà il confine tra casinò online e fisici, sommandone i punti di forza e azzerandone le debolezze. Grazie ad accessori come visori, auricolari, guanti e sensori vari si riuscirà a digitalizzare tutti gli aspetti che contraddistinguono l’esperienza sensoriale di un essere umano. Ciò permetterà di sfondare le barriere della realtà virtuale per riprodurre ogni tipo di sensazione, donando all’umanità l’opportunità di vivere situazioni immersive con emozioni totalmente reali. Recentemente ne abbiamo avuto un assaggio con i brani in audio 8d, un’esperienza di ascolto unica, che “ingannando” il sistema uditivo fa sentire l’ascoltatore circondato dalla musica. Come se il suono provenisse da dietro la testa per un’esperienza da brividi lungo la schiena.

Il traguardo finale, almeno nell’applicazione ludica da casinò, è quello di regalare un’esperienza di gioco unica. Immaginate di poter mettere piede in un prestigioso casinò di Las Vegas, guardarvi attorno, e sentire il tintinnio delle slot machine mentre vi avvicinate al tavolo della roulette. Osservare una signora vestita di gala puntare sul rosso e, mentre la pallina che rimbalza risuona nelle vostre orecchie, sentire il croupier esclamare: ”Rien ne va plus!”. E tutto questo non sarà dovuto a una simulazione di un algoritmo ma starà realmente accadendo dall’altra parte del mondo e in diretta per voi, per farvi essere davvero dentro al casinò senza allontanarsi troppo dal salotto.

Forse questo tipo di tecnologia non è proprio dietro l’angolo ma la direzione intrapresa ci porterà lì prima o poi, per delle esperienze d’intrattenimento e relazionali sempre più avvincenti e realistiche. I big player della tecnologia spingono verso questa strada e il primo colosso che riuscirà a tirare fuori qualcosa di veramente sconvolgente acquisterà un enorme vantaggio sul mercato. Il pubblico, soprattutto dei giovani, sembra aspettare in trepidante attesa. D’altronde è a loro che sono maggiormente orientate questo genere di cose e, considerando la sempre maggior velocità con cui si sviluppano le tecnologie digitali, potrebbero materializzarsi in un futuro più prossimo di quanto si possa immaginare.