(Adnkronos) – Un uomo di 72 anni è morto in un incidente sul lavoro in un piccolo cantiere all’interno di un’abitazione in via Parini a Lecce. Inutili i soccorsi. L’uomo, D.M., originario di Avetrana (Taranto), è precipitato da un ponteggio da una altezza di 5 metri.