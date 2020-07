Lecce-Lazio, probabili formazioni e dove vederla in Tv: tornano Caicedo e Immobile

La sconfitta con il Milan ha ripiombato la Lazio sulla terra, ora non cammina più sulle nuvole in testa in su. Per riuscirci avrebbe bisogno di una nuova iniezione di fiducia, magari una vittoria con il Lecce e la contemporanea sconfitta della Juve col Milan. Una combinazione possibile questa sera, quando le due prime del campionato scenderanno in campo a distanza di qualche ora l’una dall’altra.

Ora i punti di svantaggio sui bianconeri sono 7. Tanti, troppo per sognare ancora. Per questo i biancocelesti sperano in un cambio di rotta immediato, che potrebbe essere decretato dal Milan, che in queste settimane ha vestito i panni del giudice. Inzaghi in conferenza è stato chiaro “dobbiamo pensare solo a noi”, ha detto.

L’attacco torna a vivere

Scelta saggia, ma è impossibile pensare che i suoi occhi ardenti di vittoria non si poseranno sullo schermo della Tv per guardare come finisce tra Juve e Milan. Se i punti di distacco dovessero ridursi a 4, la scintilla in casa Lazio potrebbe riaccendersi nuovamente. RE allora sognare sarebbe di nuovo lecito. In caso contrario niente drammi ovviamente, la stagione della Lazio sarebbe ugualmente super.

Inzaghi può sorridere intanto: contro il Lecce ritrova il tandem offensivo assente col Milan. Immobile e Caicedo tornano in campo dopo aver scontato il rispettivo turno di squalifica che ha sguarnito l’attacco laziale ora orfano di Correa, uscito con i rossoneri e alle prese con un problema all’adduttore. La partita in programma alle 19 e 30 sarà visibile su Sky. Di seguito le probabili formazioni.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Calderoni; Barak, Petriccione, Mancosu; Falco, Farias; Babacar.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.