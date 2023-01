Lecce – Lazio, torna Immobile. Non è solo la prima partita del 2023. Lecce – Lazio è il ritorno di Ciro Immobile, Senza di lui, contro Salernitana, Feyenoord e Juventus solo 7 gol in 7 partite, con la retrocessione in Conference e sole 3 vittorie in campionato. Immobile si farà trovare al 100% per la ripresa del campionato. A Lecce non ha mai segnato, è l’unico stadio in Serie A in cui non l’ha fatto.