Lecce-Spal, probabili formazioni e chi schierare al Fantacalcio

Dentro o fuori, salvezza o pericolo. La sfida tra Lecce e Spal apre sabato la 24a giornata di Serie A. Una sfida che sa di spareggio salvezza, perché una sconfitta condannerebbe le due squadre a rimanere nel limbo dei club a rischio retrocessione.

Per scongiurare tale ipotesi la Spal è corsa ai ripari esonerando Semplici, protagonista della scalata alla Serie A, e al contempo annunciando l’arrivo di Gigi Di Biagio, ex ct dell’Under 21 ora desideroso di misurarsi con la Seri A dopo aver lavorato per moltissimi anni con i giovani. Una sfida complicata che l’ex centrocampista vuole vivere appieno.

Mancosu e Falco in dubbio

“La Spal non merita la classifica che ha, io dovrò tentare di porre rimedio ad alcuni problemi”, ha detto proprio Di Biagio, che cercherà immediatamente di dare una scossa all’ambiente nella delicatissima sfida al Via Del Mare contro il Lecce. Per la squadra di Ferrara una sconfitta significherebbe ultimo posto nettamente in solitaria.

Il Lecce punta alla vittoria, ma nella gara di sabato dovrà fare i conti con alcune assenze. Negli ultimi allenamenti, infatti, hanno lavorato a parte giocatori importanti come Falco e Mancosu. Da capire quindi la loro possibilità di giocare dal primo minuto o di essere arruolati almeno per la panchina. Di seguito le probabili formazioni della gara tra Lecce e Spal.

Lecce (4-3-1-2): Vigorito, Rispoli, Lucioni, Rossettini, Donati; Deiola, Petriccione, Barak; Saponara; Lapadula, Falco. All. Liverani

SPAL (4-3-3): Berisha; Sala, Vicari, Bonifazi, Reca; Castro, Missiroli, Valoti; Di Francesco, Petagna, Strefezza. All. Di Biagio