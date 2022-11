(Adnkronos) – “Il comitato l’ho voluto io ed al primo incontro voglio esserci io . Per cause di forza maggiore come vedete, sono in ospedale ma non preoccupatevi: sto bene ! Ci vediamo il 3 a Giovenzano, sarà un grande incontro”. Così, in una dichiarazione anticipata all’Adnkronos, Umberto Bossi, fondatore e presidente a vita della Lega, dalla struttura dell’ospedale di Circolo di Varese.