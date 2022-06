(Adnkronos) – Al via a Milano il Consiglio federale della Lega a poche ore dalle elezioni amministrative 2022 che potrebbero consegnare al primo turno Palermo e Genova al centrodestra. Presenti i vertici del Carroccio a partire dal segretario Matteo Salvini. In via Bellerio a Milano dopo un’analisi sui referendum sulla giustizia (con l’impegno di continuare la battaglia per le riforme) e in attesa dello spoglio delle amministrative si farà il punto sulla situazione economica dell’Italia.