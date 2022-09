(Adnkronos) – Non ci sarà Umberto Bossi oggi a Pontida. E’ quanto apprende AdnKronos da fonti vicine al fondatore della Lega. “Oggi con i miei cari per festeggiare il mio compleanno. Un giorno per la famiglia, per gli affetti. In questi anni tanta gente cara, tante battaglie e quelle importanti sempre nel cuore”, sono le parole di Umberto Bossi, che compirà domani 81 anni.(dagli inviati Francesco Saita e Cristina Livoli)