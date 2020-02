Lega scende e Fdi sale. Cresce il Pd, stabile il M5s. Siamo sempre lì

Come va ormai ripetendosi da mesi, ogni settimana più aziende di ricerca conducono sondaggi circa le intenzioni di voto degli italiani, e sui partiti e leader politici più amati. Ciò che colpisce è che, al di là dell’andatura altalenante degli specifici schieramenti, in sostanza quello che è il ‘blocco’ principale continua a mantenersi sostanzialmente stabile. Quasi che ormai il Paese abbia con certezza trovato un equilibrio politico.

Oggi è la volta del sondaggio che Ixé ha condotto per ‘Cartabianca’.

Ebbene, come dicevamo, se per esempio nel centrodestra la Lega ha perso qualcosa, altrettanto ha invece guadagnato Fdi, contribuendo così a mantenere stabile numericamente la forza dello schieramento. Stessa cosa tra Pd e M5s, e via dicendo.

Entrando nello specifico, lo schieramento guidato da Matteo Salvini questa settimana ha perso uno 0,5% attestandosi sul 27,5%, con Fratelli d’Italia ha guadagnato uno 0,2% toccando così il 12,9%, e Forza Italia che acquista anch’essa uno 0,2% arrivando al 6,9%.

Su fronte opposto, quello della maggioranza, il Pd guadagna lo 0,4%, e arriva al 20,5%, mentre il M5S resta stabile al 14,9%,, con Italia Viva che segna invece un calo dello 0,2%, fermandosi al 3%.

Max