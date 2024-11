Legalità e lotta alle mafie, arriva Pietro Grasso

CIVITA CASTELLANA – La sezione Anpi Carla Capponi di Civita Castellana, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Civita Castellana, ha organizzato per il la giornata di domani (28 novembre) una conferenza con Pietro Grasso, ex procuratore di Palermo, ex procuratore nazionale antimafia ed ex presidente del senato della Repubblica. La conferenza ha per titolo: “Legalità: Custodire la memoria, agire nel presente, costruire il futuro”. Si svolgerà in due sedute: al mattino l’incontro con gli studenti presso l’aula magna dell’Itis e il pomeriggio, alle ore 15,30, l’incontro con i cittadini, presso la sala del consiglio comunale. L’evento rappresenta un importante momento di condivisione nel quale l’ex procuratore nazionale antimafia si confronterà con gli studenti e con i cittadini sui molteplici aspetti del fenomeno mafioso, forte della sua lunga esperienza di lotta alla criminalità organizzata, maturata al fianco dei giudici Falcone e Borsellino, e da presidente del Senato della Repubblica. ©RIPRODUZIONE RISERVATA