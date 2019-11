Legge elettorale, “Fra il 16 ed il 20 dicembre testo in commissione”

“Abbiamo condiviso un calendario con due incontri nelle prossime due settimane, con l’obiettivo di incardinare la legge elettorale in Commissione alla Camera tra il 16 e il 20 dicembre“. Dunque, come riassume la nota congiunta stesa al termine del vertice di maggioranza sulla legge elettorale, presieduto dal ministro Fedrico D’Incà, “Il primo incontro di maggioranza sulla legge elettorale è stato positivo, nel solco di quelli precedenti”.

Ecco quindi le basi sulle qali lavorare, in un arco di tempo ben definito, evitando però – si è convenuto – “soluzioni fondate su collegi uninominali maggioritari” o, si lege, “su modelli proporzionali senza correttivi”.

Riassumendo quindi il lavoro svolto nel vertice: “In coerenza con il programma di governo che si è posto l’obiettivo di incrementare le garanzie di rappresentanza democratiche, assicurando il pluralismo politico e territoriale, si è convenuto che non siano praticabili soluzioni fondate su collegi uninominali maggioritari né modelli proporzionali senza correttivi“.

