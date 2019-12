Legnago, rapina mortale in una sala slot: ucciso 60enne

Nel comune di Legnago lo conoscevano tutti, una persona tranquilla che, trasferitasi da Brescia, qui aveva aperto una sala slot VLT abbastanza frequentata. Ieri sera, a tarda ora, l’incursione di individuo a volto coperto che, con una spranga in mano, probabilmente per stordirlo, lo ha violentemente colpito al capo per poi fuggire con 3mila euro trafugati dalla cassa dell’esercizio.

Pochi minuti dopo nella sala è giunto il socio del 60enne, e anch’egli residente nel comune della bassa padovana, che ha scoperto il corpo dell’uomo riverso in una pozza di sangue. Immediata la chiamata al 118 ed ai carabinieri della locale stazione, poi raggiunti anche dagli uomini del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Verona.

Purtroppo il 60enne non c’è stato nulla da fare: era già morto. Ora si indaga a 360 gradi per cercare di dare un volto allo spietato rapinatore…

Max