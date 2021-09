Lele Adani passa alla Rai: l’annuncio dell’opionionista

Nuova avventura professionale per Lele Adani. L’ex centrocampista, per anni opinionista di Sky Sport, sbarca in Rai, per parlare sempre di calcio, ovviamente. Lo farà nella storica trasmissione ‘Novantesimo minuto’. Adani, come altri giornalisti e opinionisti, ha lasciato Sky dopo che l’emittente satellitare ha perso i diritti delle Serie A a favore di Dazn.

L’ex Inter torna quindi in Tv, lo ha annunciato con un post su Instagram: “Entrare in quella che è la storia del calcio in TV, 90º Minuto, analizzare e commentare il Mondiale 2022 che si terrà in Qatar, mi riempie di orgoglio e responsabilità. Sono emozionato, adrenalinico e cosciente di dover meritare questa tappa della mia vita personale e professionale, animato dal rispetto per la tanta gente che ci ascolta e accompagnato da passione, libertà e da quel senso di giustizia che ho sempre lottato per difendere”.

Ha scritto ancora l’opinionista: “In questo nuovo spazio, che non vedo l’ora di cominciare a riempire, il mio obiettivo principale sarà quello di non far mancare la particella più importante della comunicazione: il contenuto. Per raggiungerlo, la strada è una sola: farsi guidare dal calcio e avvolgere dai suoi valori. Ci vediamo in questo nuovo percorso. In Rai”.

Lo stesso Adani ha fatto parlare di sé anche per alcune dichiarazioni su Allegri, con il quale, due anni fa, ha avuto un battibecco televisivo: “Sono d’accordo con Bobo ed Antonio, bisogna aspettare e valutare, ma è come analizzi le cose e valuti i problemi. Sento parlare di foga, di fame, di intensità, di attenzione, di grinta, di cattiveria, di classifica…ma mai di trame di gioco – aggiunge – Non sento mai parlare di richiesta di movimenti, solo di chi può o non può giocare, urla, richiami, non c’è un percorso”, ha detto Adani alla Bobo Tv.