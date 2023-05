L’ennesima voragine a Roma – Via Palasciano, la Lega): “Monteverde, un quartiere groviera ma zero fondi per il monitoraggio”

“Sono anni che i residenti di questo quadrante cittadino fanno i conti con strade groviera con voragini che si aprono dall’oggi al domani, con conseguenti problemi di sicurezza e viabilità.

Studi idrogeologici hanno più volte evidenziato che proprio il Municipio XII per la conformità del sottosuolo, è il quadrante più a rischio, ma nel corso dell’ultimo decennio né dal Comune di Roma ne tantomeno dalla Regione Lazio sono stati investiti fondi specifici per il monitoraggio.

Oggi denunciamo quanto è accaduto in via Palasciano ma domani, nel Consiglio del Municipio XII arriverà a firma del sottoscritto una mozione rivolta al Presidente Tomassetti e al Sindaco Gualtieri, la richiesta di una progettualità specifica ed i relativi fondi per un controllo dettagliato delle aree più a rischio dei nostri quartieri”.

E’ quanto dichiara in una nota Giovanni Picone, capogruppo della Lega al Municipio XII

