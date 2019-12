Leo Gassmann, chi è il figlio di Alessandro Gassmann che parteciperà a Sanremo 2020

L’ultima puntata di Sanremo Giovani andata in scena ieri sera ha decretato i giovani artisti che parteciperanno alla fase finale della kermesse musicale più importante del nostro paese. In 5 sono approdati sul palco dell’Ariston: Fadi, Marco Sentieri, Fasma, il gruppo Eugenio in Via Di Gioia e Leo Gassmann.

Proprio quest’ultimo è stato il più chiacchierato della finale di Sanremo Giovani. Il motivo è presto detto: il cognome che si porta dietro pesa e gli deriva da una discendenza di artisti con la A maiuscola. A partire dal nonno Vittorio Gassmann, conosciuto come Vittorio Gassman, è stato uno dei registi più importanti del neorealismo italiano.

Intagram, fidanzata e altezza di Leo Gassmann

Il padre di Leo, Alessandro, è invece un noto attore capace di recitare in più di 50 film. Insomma, un cognome così è difficile da sorreggere se non si hanno le spalle grosse. Eppure Leo Gassmann, almeno in apparenza, non sembra patire l’importanza della sua famiglia. Lo ha dimostrato prima ad X Factor, dove si è fatto conoscere al grande pubblico grazie alla partecipazione del reality show musicale di Sky.

Con Mara Maionchi come coach ha fatto strada nella competizione ma non è riuscito ad arrivare in finale. Ci riproverà a Sanremo. Leo Gassmann è nato a Roma nel 1998, ha 22 anni ed è alto 180 centimetri. Da sempre legatissimo al padre, che non dimentica mai di elogiare il figlio, anche pubblicamente.

Leo Gassmann è fidanzato anche se al momento non si conosce il nome della sua dolce metà. Dopo l’ufficialità dell’approdo a Sanremo ha registrato una storia Instagram per esprimere tutta la sua gioia: “Qua ha iniziato a piovere e sono molto felice di aver portato un messaggio. È stata una serata molto emozionante e ci vediamo a Sanremo, a febbraio. Non ci credo neanche io, sono troppo felice e vi voglio bene tutti, grazie del sostegno e dei milioni di migliaia di messaggi che mi stanno arrivando in questo momento”.