Leonardo attacca Zidane: “Basta parlare di Mbappé”

Che Mbappé faccia gola ai maggiori club europei non è un mistero, come non lo è il forte interesse del Real Madrid per il talento francese, da sempre stimato da Zidane. E proprio l’allenatore dei Blancos non ha perso occasione per rendere nota la sua ammirazione per il gioiello del PSG: “Il suo sogno sarebbe quello di giocare un giorno per il Real Madrid. È lui che deciderà del suo futuro. Per il momento è del Psg, vedremo in futuro”.

Parole a cui ha risposto, piccato, il direttore sportivo del PSG Leonardo: “E’ fastidioso. Non è il momento di parlare di un giocatore della nostra squadra, e non è nemmeno la prima volta. Credo sia ora di smetterla. Rispetto Zidane, ma Mbappè è un giocatore incredibile, siamo felici di averlo in squadra e ha ancora due anni e mezzo di contratto. Un rinnovo? È una possibilità, ha 20 anni e ha un ruolo centrale nel nostro progetto”, ha concluso Leonardo.