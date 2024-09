Leonessa, torna la sagra della patata dall’11 al 13 ottobre

Torna la sagra della patata a Leonessa. L’11, 12 e 13 ottobre, nel borgo in provincia di Rieti, si celebrerà nuovamente il celebre tubero. La vera protagonista sarà la patata leonessana, una varietà esclusiva che cresce solo in questa zona, favorita dall’aria fresca delle montagne. Se qualcuno sostiene che la patata faccia ingrassare, potete tranquillamente rispondere che è ricca di vitamina C, potassio e fibre, oltre a fornire energia grazie ai carboidrati complessi.

Il programma

Per l’occasione, oltre 100 quintali di patate verranno utilizzati per preparare una vasta gamma di piatti tradizionali di Leonessa. Tra le pietanze più amate c’è la “patata rescallata”, cotta in acqua e poi saltata in padella con pancetta e salsiccia. Una parte consistente delle patate sarà trasformata in gustosi gnocchi, che verranno serviti con sugo di castrato o con tartufo. I più piccoli e gli amanti delle patate fritte potranno gustare quelle con la buccia rossa, che rendono la frittura ancora più croccante e dorata. Come dolce, le ciambelle di patate rappresentano una vera prelibatezza, tipica della tradizione locale.

Leonessa, situata a circa mille metri di altitudine, si trova in un’ampia conca all’interno degli Appennini laziali e conserva intatto il suo aspetto medievale. Nella piazza principale, imponenti portici fanno da cornice alla splendida fontana Farnesiana, voluta da Margherita d’Austria. Il borgo è arricchito da eleganti edifici rinascimentali e seicenteschi, che testimoniano il passato fiorente della cittadina. Tra le attrazioni storiche più rilevanti ci sono le chiese di Santa Maria del Popolo, San Francesco, San Pietro e il Santuario di San Giuseppe, patrono del paese e originario di Leonessa.