L’epopea degli Emerson, Lake and Palmer in un libro

Il 27 novembre approda in libreria ‘Emotion, Love & Power’, il primo libro italiano sul primo grande supergruppo del rock. Fabio Rossi, autore dei successi Quando il rock divenne musica colta – Storia del Proge Rory Gallagher – Il bluesman bianco con la camicia a quadri, affronta una nuova sfida, realizzando, per la prima volta nella lingua del Belpaese, una densa e intensa biografia su una band entrata nella leggenda già al momento della sua formazione, forte di nomi incredibili da vedere insieme: era infatti il 1970 quando Keith Emerson, Greg Lake e Carl Palmer unirono le loro carriere, cambiando il volto della storia del rock. Il volume è accompagnato da una prefazione di Vittorio Nocenzi.

Una ricostruzione, quella di Fabio Rossi, in cui si mescola mito e umanità, leggenda e imperfezione, narrando le vicende che hanno percorso la storia del gruppo sopra e sotto il palco, per un trio che ha festeggiato nel 2010 il suo quarantennale.

Il volume, che esce per la collana Voices, rappresenta una pietra miliare nella bibliografia del rock in Italia, una vera e propria novità in grado di approfondire e cambiare il modo in cui gli ELP sono conosciuti nel nostro paese.

Il volume

Gli Emerson, Lake & Palmer sono stati tra gli alfieri del rock d’avanguardia; una band che seppe plasmare uno dei più importanti idiomi musicali degli anni ’70 utilizzando ardite alchimie sonore e dando vita a un’intensità espressiva senza precedenti: futuristiche fanfare si alternano a impetuose improvvisazioni, ballate romantiche esplodono in ritmiche vorticose… Il concetto di musica epica nel rock moderno nasce anche grazie al coraggio degli ELP.

In questo libro si raccontano gli eventi gloriosi e tragici che hanno caratterizzato il percorso artistico dei protagonisti e sono approfondite le vicende umane di quello che rimarrà per sempre il trio delle meraviglie: Palmer il signore delle percussioni, Lake l’angelo della voce, Emerson l’arcano incantatore. Il tutto arricchito con da testimonianze dirette, interviste esclusive e materiale inedito.

Formato:14.8×21, Pagine: 288 (di cui 16 di inser fotografico). Isbn: 9788899759735 – Editore: Chinaski Edizioni

