L’Eredità, 1° dicembre: Adenia è la nuova campionessa

Per l’ultimo mese del 2019 il preserale di RaiUno L’Eredità lo inizia con una nuova campionessa. L’abruzzese Adenia, studentessa di Medicina Veterinaria, appassionata di trekking e canoismo, conquista il titolo. Ai calci di rigore batte il campione in carica, lo studente di Psicologia e cestista di Santa Margherita Ligure Tommaso Pichi, per 4-3. Entrambi avevano chiuso il Triello con 100 mila euro, fermando così la corsa per la “veterana” Rosaria, al palo per la quarta volta consecutiva. Adenia va così alla Ghigliottina per 200 mila euro riuscendo, nella scelta delle parole, a non dimezzare. Per conquistare il bottino pieno la neo campionessa deve trovare la parola che lega REGOLA, PAROLE, ALBERI, PERFETTO e FA. Adenia scrive SILENZIO ma, ahimè, la parola vincente è TRE.