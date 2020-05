L’Eredità, 10 Maggio 2020: Marco Iosa chiude il primo torneo settimanale

Con l’appuntamento di ieri, domenica 10 maggio 2020, si è chiusa la prima settimana del nuovo ciclo de L’Eredità, il preserale di RaiUno condotto da Flavio Insinna. Marco Iosa da Roma, ricercatore in neuroscienze, come nella puntata di lunedì ha disputato l’iconica fase finale, la Ghigliottina, per 220 mila euro. Nella scelta delle parole ha dimezzato due volte e, per 55 mila euro, ha cercato la parola che legava NOBILE, LEONE, PALCO, SALTO e PORTO. Marco ha scritto FRONTE ma la parola vincente, in realtà, era CERVO.

L’Eredità per l’Italia: più di 80 mila euro per la Protezione Civile

Facendo i conti, in questo primo torneo settimanale gli ex campioni hanno accumulato 83.750 euro grazie a tre Ghigliottine risolte. Il maggior contributo, 70 mila euro attraverso due Ghigliottine, è arrivato da Giulia Stronati che, tra l’altro, ha vinto quattro puntate su sette. Marco Iosa, seppur con due puntate vinte, non è riuscito a concretizzare al meglio con la fase finale del game show. Michele La Torre, invece, al primo e unico colpo ha portato alla Protezione Civile 13.750 euro.