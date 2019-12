L’Eredità, 11 dicembre: Giovanni da Siena è il nuovo campione

Un cambio della guardia anche dal punto di vista generazionale quello avvenuto questa sera a L’Eredità. Il tutto si è svolto nei calci di rigore, con lo scontro tra il campione in carica Ciro Russo e lo sfidante, il giovanissimo Giovanni. Il 18enne senese, frequentante il quinto anno di Liceo Classico, riesce a battere l’ex caposala di Gragnano e va alla Ghigliottina per 170 mila euro. Dimezza due volte e, per 42.500 euro, deve trovare la parola che lega CAMBIARE, ACCESO, TELEVISIVO, MASCHERA e SCOPERTO. Il neo campione scrive GIOCO ma la parola vincente, in realtà, è VOLTO.

Giovanni ci riproverà domani, e tornerà assieme a Ciro e a Linda Brambilla. La concorrente da Vimercate che lavora nelle pubbliche relazioni e ufficio stampa, ed è ossessionata dal culatello e da ogni insaccato, si è fermata al Triello. Nulla da fare per le “reduci” della scorsa puntata, la bibliotecaria di Alghero Mercedes e l’assistente personale torinese Elisabetta Mariotto, entrambe eliminate dal gioco.