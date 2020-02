L’Eredità, 13 Febbraio 2020: Francesco da Corbiolo si laurea campione

Ancora grandi emozioni nel preserale di RaiUno L’Eredità. Questa volta ad affrontare una Ghigliottina da 200 mila euro è Francesco da Corbiolo, frazione di Bosco Chiesanuova, in provincia di Verona. Il nuovo campione lavora in un’azienda poligrafica e subentra a Benedetta da Modena che, in questa puntata, non va oltre al Triello.

Francesco nella scelta delle parole dimezza tre volte e, per 25 mila euro, prova a collegare con una parola MUSICA, PIANTA, DISTRUZIONE, SACERDOTE e VELO. Il campione non riesce a scrivere la parola vincente, TEMPIO, ma potrà riprovarci nella prossima puntata.