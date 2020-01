L’Eredità, 13 gennaio 2020: Chiara vince al primo colpo alla Ghigliottina

Arriva una nuova vincita nel preserale di RaiUno L’Eredità. A firmare questa vittoria è la nuova campionessa Chiara, l’insegnante di Montespertoli, in provincia di Firenze. Nella temutissima manche finale, la Ghigliottina, Chiara si giocava la bellezza di 170 mila euro. Durante la prima fase della manche, ovvero la scelta degli indizi, ha dimezzato due volte, mantenendo così 42.500 euro. Per quella cifra, l’insegnante ha cercato la parola che accomunava VERITA’, TOGLIERE, MONDO, TERRA e MARINAIO. Chiara ha indovinato MEZZO, e grazie a quella parola si è portata a casa il montepremi.

L’Eredità: quanto è stato vinto fino ad oggi

Conti alla mano, il game show condotto da Flavio Insinna ha assegnato, in questa stagione, premi per oltre 950 mila euro attraverso 17 Ghigliottine indovinate. Escludendo la vittoria ottenuta per l’Airc pari a 45 mila euro, sono stati 12 i campioni che hanno vinto, sei uomini e altrettanti del sesso opposto. In quattro hanno trionfato nel gioco finale in questa stagione per due volte, ovvero Guido Gagliardi, Gabriele Toso, Laura Guderzo e Luca Liaci. Gli altri otto, invece, hanno vinto in un sol colpo: chi 210 mila euro come Valentina Margiotta, chi “solamente” 11.875 euro come Giovanni Beta. Di seguito la “graduatoria” completa:

Valentina Margiotta 210.000 euro

Guido Gagliardi 140.000 euro

Gabriele Toso 115.000 euro

Laura Guderzo 100.000 euro

Adenia Verì 80.000 euro

Antonello da Milano 55.000 euro

Ciro Russo 50.000 euro

Luca Liaci 47.813 euro

Airc (beneficenza) 45.000 euro

Chiara 42.500 euro

Luigia 40.000 euro

Giulia Ferrari Bedini 23.750 euro

Giovanni Beta 11.875 euro