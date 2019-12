L’Eredità, 14 dicembre: Francesca Peiretti eliminata. Giovanni Beta torna campione

Un’altra puntata scoppiettante quella andata in onda questa sera a L’Eredità. Il preserale condotto da Flavio Insinna regala nella prima parte un colpo di scena. Al terzo round, infatti è stata eliminata Francesca Peiretti, la cagliaritana divenuta campionessa nella puntata di ieri.

Al Triello vi prendono parte Rosario da Catania ma residente a Monza, Christian Zeli di Pontevico e Giovanni Beta. Si ferma lo studente di Scenografia e, ai calci di rigore, per 3-1 torna campione il giovane senese che va alla Ghigliottina per 180 mila euro. Giovanni dimezza due volte e, per 45 mila euro, deve trovare la parola che lega UOMO, REALE, MACCHINA, BIANCO e TIRARE. Il campione scrive CASA ma la parola vincente, in realtà, è PASTA.