L’Eredità, 14 Febbraio 2020: decima Ghigliottina per Benedetta da Modena

Per la decima volta Benedetta da Modena, la super campionessa del preserale di RaiUno L’Eredità, affronta la Ghigliottina. Nella puntata di San Valentino, la laureata in Culture Letterarie Europee prova a portarsi a casa 210 mila euro. Nella scelta delle parole, però, dimezza due volte e, per i restanti 52.500 euro, deve trovare la parola che lega CANE, PANE, METTERE, PULIZIA e SCIABOLA. Benedetta non riesce a scrivere la parola vincente, DENTI, ma potrà riprovarci domani.